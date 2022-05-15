Правило бывших: сбежавший Шатов хоронит Слуцкого, «Рубин» в шаге от исторического провала

По итогам игры с «Уралом» казанцы не просто упустили шанс обезопасить себя от прямого вылета, но и сделали только хуже. Теперь заключительная игра против «Уфы» станет для команды Слуцкого судьбоносной. В случае поражения «Рубин» впервые в истории рискует покинуть высший дивизион страны. Подробнее – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

Слуцкий сгорел 0:3, но снова ищет виноватых

Наверное, любой, кто хоть как-то интересовался делами «Рубина» этой весной, с вероятностью в 99 процентов сможет предугадать, как после очередного поражения будет оправдываться на послематчевой пресс-конференции главный тренер казанцев Леонид Слуцкий. А точнее, что станет базой и на чем эти оправдания будут основываться. Конечно, это отъезд легионеров. Не стало исключением и разгромное поражение против «Урала». Да, с момента ухода первых иностранцев прошло уже более двух месяцев, а наставник «Рубина» до сих пор не может успокоиться и понять, что на них мир не зиждется.

«Конечно, перед каждой игрой ты должен верить в любые шансы. Объективно мы имеем много проблем, мы потеряли много игроков по ходу сезона, это уникальная ситуация для нашей команды. Известная прыгунья Елена Исинбаева говорила: «Пока у меня есть попытка, я не проиграла». Здесь то же самое», – сказал Слуцкий на послематчевой пресс-конференции.

Ситуация довольно забавная. За весь сезон Слуцкий так ни разу не удосужился взять вину на себя и заявить, что в поражении виноват не судья, газон, легионеры или кто-то другой, а он сам. Сейчас же хочется верить, что реальных извинений болельщики «Рубина» от наставника больше не услышат никогда. Идеальный итог после матча с «Уфой» – сохранение прописки в РПЛ казанского клуба и отставка Слуцкого. Большего не надо.

За весь сезон Слуцкий так ни разу не удосужился взять вину на себя и заявить, что в поражении виноват не судья, газон, легионеры или кто-то другой, а он сам Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Шатов сбежал от Слуцкого в «Урал», а в матче с «Рубином» стал лучшим

Особого внимания заслуживает история Олега Шатова. 31-летний полузащитник, который являлся основным центром команды в предыдущем сезоне и в начале этого, осенью довольно буднично покинул Казань под предлогом приостановки карьеры из-за многочисленных травм. Во время ухода из «Рубина» в интервью клубному телевидению Олег довольно завуалированно заявлял, что если он и вернется в футбол, то клубом этим, несомненно, будет «Рубин».

Но еще в январе стало очевидно, что к Слуцкому Шатов не вернется. Чуть позже футболист «всплыл» в «Урале», и на это в Казани многие закрыли глаза. В интервью после поражения в Екатеринбурге главный тренер «рубиновых» заявил, что выбор в пользу «Урала» – решение самого Олега, а главный аргумент – низкая конкуренция по сравнению с «Рубином».

«Это известно, мы говорили про эту историю. У него был повышенный травматизм, поэтому он решил покинуть команду. А после того как он возобновил свои занятия, ему было легче в «Урале», потому что он считал, что у нас очень высокий уровень конкуренции, ему будет трудно конкурировать в центральной зоне с Хакшабановичем, Ин Бомом и так далее. Он считал, что получит больше игрового времени в «Урале», – сказал Слуцкий.

Вариант с конкуренцией исключать не стоит, но в кулуарах говорят, что одной из причин расставания Шатова с «Рубином» является именно нежелание выступать под руководством Слуцкого. Верить данной теории или нет, дело каждого, но массовый отъезд легионеров вполне ей соответствует. Не секрет, что тот же Сильвие Бегич ушел из «Рубина» фактически в никуда как раз из-за микроконфликта с главным тренером. Продолжай хорват находиться в аренде в Самаре, возможно, об отъезде из России не было бы и речи.

Фактически именно влияние Шатова на игру сделало результат таким, каким он оказался Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

Возвращаясь к Шатову, в игре с «Рубином» он отметился голом и результативной передачей, а также званием лучшего игрока встречи. Фактически именно его влияние на игру сделало результат таким, каким он оказался. Хотя нынешний «Рубин» настолько слаб, что и без Шатова «Урал» бы мог уверенно претендовать на победу.

Игра против «Уфы» обязана стать для Слуцкого последней в «Рубине»

Перед заключительным туром чемпионата шансы «Рубина» не вылететь – 50 на 50. И это если настраиваться на игру с «Уфой» оптимистично. Да, команду Слуцкого 21 мая устроит и ничья, но в эмоциональном и психологическом плане главные фавориты встречи прямо сейчас – коллектив из столицы Башкортостана.

Говорить об этом может и ответ главного тренера казанцев на послематчевой пресс-конференции. На вопрос, за счет чего «Рубин» может обыграть «Уфу» и сохранит прописку в высшем дивизионе, наставник ответил коротко и емко: болельщики.

«За счет чего «Рубин» может остаться в Премьер-лиге? Только за счет того, что болельщики придут и будут нас поддерживать», – подчеркнул Слуцкий.

Что касается Слуцкого и матча с «Уфой», игра 21 мая обязана стать для Слуцкого последней в роли главного тренера «Рубина» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На свои силы в команде уже особо не рассчитывают. При этом довольно наивно предполагать, что прямо сейчас болельщики должны во что бы то ни стало идти на трибуны и спасать команду. Клуб на протяжении всего сезона без особого тепла относился к своей публике и не мог предоставить ей ни комфортных условий, ни банальных активностей в чаше стадиона. Ждать поддержки от болельщиков теперь – верх наивности. Хотя судя по риторике Слуцкого, привычная солома на случай провала в следующей игре уже готова.

Что касается Слуцкого и матча с «Уфой», игра 21 мая обязана стать для Слуцкого последней в роли главного тренера «Рубина». Еще одного подобного сезона футбольная публика Казани не переживет. В прямом смысле этого слова. Еще один сезон во главе со Слуцким, и по посещаемости футбольный клуб будет бороться уже даже не то что с баскетбольным УНИКСом или волейбольным «Зенитом», а с ватерпольным «Синтезом». Единственное отличие – водное поло регулярно дарит Казани победы и трофеи, а «Рубин» лишь ежегодные грустные воспоминания о победах над «Барселоной».