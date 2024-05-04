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Агеев: «Взаимоотношения России и Татарстана с африканскими странами нарастают»
Взаимоотношения России и Татарстана с африканскими странами нарастают. Об этом, в частности, свидетельствует визит Раиса РТ Рустама Минниханова в Гамбию, государство на западе Африки. Об этом «Татар-информу» рассказал председатель Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев.
«Пока идет настройка новых отношений. Взаимоотношения с африканскими странами, с Гамбией в том числе, нарастают. Идет целеноправленный правильный поиск тех точек соприкосновений, которые могли бы быть нам полезны. Европа отрезана на данный момент, Америка тоже. Латинская Америка — с ней всё непросто, она во многом под влиянием США находится. Поэтому такие поездки, как визит в Гамбию, — это инициатива и желание нашего Раиса развивать эти отношения. Он очень внимателен к деловым контактам», — сообщил Агеев.
Накануне начался рабочий визит Рустама Минниханова в Гамбию. Основная цель этой деловой поездки — участие в XV саммите Организации исламского сотрудничества.
Раис Татарстана возглавляет делегацию России, так как наша страна является наблюдателем в ОИС. Кроме того, Минниханов является главой Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» по поручению Президента РФ Владимира Путина.
Подробнее о визите российской делегации в Гамбию во главе с Раисом РТ Рустамом Миннихановым читайте в материале «Минниханов в Западной Африке: исламский саммит и нефть Гамбии».
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