AFP узнало о длительном изучении в Евросоюзе возможной отправки войск на Украину

Партнеры Киева в Европе несколько недель изучали план Франции по отправке войск на Украину. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на анонимный военный источник.

По информации собеседника французского информагентства, «США поддержали эту идею». Каких-либо других подробностей при этом не привел.

Ранее Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, что отправка войск на Украину обсуждалась в ходе дискуссии лидеров государств Европейского Союза на конференции в Париже 26 февраля, не исключив такой вероятности в будущем. «<…> всё возможно, если это полезно для достижения нашей цели», — подчеркнул он.

Политик также напомнил, что многие люди, которые сейчас говорят «никогда» об отправке военных, прежде исключали отправку Киеву танков, самолетов и ракет большой дальности.

После слов Макрона многие страны отвергли идею отправки своих войск на Украину, в том числе Германия, Италия, Польша, Швеция, Чехия и другие. Со схожими заявлениями выступили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Президент Соединенных Штатов Джо Байден.

В самой Франции после этого объяснили, что гипотетическая отправка войск на Украину не будет означать вступления в бои с российскими силами.

Подробнее о том, будут ли страны НАТО отправлять свои войска на Украину официально, какой ответ может дать Россия и причем здесь село Работино — в материале «Игра без правил и риск ядерной войны: введет ли НАТО войска на Украину и чем ответит РФ».