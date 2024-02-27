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AFP узнало о длительном изучении в Евросоюзе возможной отправки войск на Украину
Партнеры Киева в Европе несколько недель изучали план Франции по отправке войск на Украину. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на анонимный военный источник.
По информации собеседника французского информагентства, «США поддержали эту идею». Каких-либо других подробностей при этом не привел.
Ранее Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, что отправка войск на Украину обсуждалась в ходе дискуссии лидеров государств Европейского Союза на конференции в Париже 26 февраля, не исключив такой вероятности в будущем. «<…> всё возможно, если это полезно для достижения нашей цели», — подчеркнул он.
Политик также напомнил, что многие люди, которые сейчас говорят «никогда» об отправке военных, прежде исключали отправку Киеву танков, самолетов и ракет большой дальности.
После слов Макрона многие страны отвергли идею отправки своих войск на Украину, в том числе Германия, Италия, Польша, Швеция, Чехия и другие. Со схожими заявлениями выступили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Президент Соединенных Штатов Джо Байден.
В самой Франции после этого объяснили, что гипотетическая отправка войск на Украину не будет означать вступления в бои с российскими силами.
Подробнее о том, будут ли страны НАТО отправлять свои войска на Украину официально, какой ответ может дать Россия и причем здесь село Работино — в материале «Игра без правил и риск ядерной войны: введет ли НАТО войска на Украину и чем ответит РФ».
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