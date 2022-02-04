В разговорах с Путиным и Зеленским Макрон затронул вопрос о статусе Донбасса

В прошедших отдельных переговорах с Президентом России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским французский лидер Эммануэль Макрон затронул вопрос о статусе Донбасса. Об этом со ссылкой на заявление Елисейского дворца сообщает ТАСС.

В сообщении агентства Reuters говорится, что в ходе переговоров подчеркивалась важность достижения стратегического баланса в Европе. Это позволит уменьшить напряженность в регионах, а также поддержать безопасность на континенте.

Прошедшие накануне переговоры президентов России и Франции стали уже третьими за неделю. Лидеры стран обсуждали обстановку на Украине, а также гарантии безопасности.