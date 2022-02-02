Макрон рассказал о возможном визите в Россию
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает возможности своего визита в Москву. Об этом сообщает ТАСС.
«Я ничего не исключаю», — сказал глава государства, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
По словам Макрона, возможная поездка в РФ будет зависеть «от хода переговоров в ближайшие часы».
Он заявил, что для Франции деэскалация ситуации вокруг Украины является приоритетом.
«Приоритетом для меня по украинскому вопросу и в диалоге с Россией является деэскалация, нахождение политического решения по выходу из кризиса», — резюмировал французский лидер.
Он напомнил, что в последние дни провел переговоры со своими европейскими коллегами и несколько раз общался с Президентом России Владимиром Путиным и украинским главой Владимиром Зеленским.
«В ближайшие часы я поговорю с Президентом США Джо Байденом», — рассказал Макрон.