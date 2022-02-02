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Политика
2 февраля 2022  23:08

Макрон рассказал о возможном визите в Россию

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает возможности своего визита в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

«Я ничего не исключаю», — сказал глава государства, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. 

По словам Макрона, возможная поездка в РФ будет зависеть «от хода переговоров в ближайшие часы». 

Он заявил, что для Франции деэскалация ситуации вокруг Украины является приоритетом. 

«Приоритетом для меня по украинскому вопросу и в диалоге с Россией является деэскалация, нахождение политического решения по выходу из кризиса», — резюмировал французский лидер. 

Он напомнил, что в последние дни провел переговоры со своими европейскими коллегами и несколько раз общался с Президентом России Владимиром Путиным и украинским главой Владимиром Зеленским. 

«В ближайшие часы я поговорю с Президентом США Джо Байденом», — рассказал Макрон.

#Эммануэль Макрон
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