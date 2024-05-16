Афганистан на KazanForum попросил Россию понизить цены на зерновые

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Афганистан просит российские власти рассмотреть вопрос понижения экспортных цен на зерновые, в поставках которых он нуждается. Об этом заявил и. о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуруддин Азизи на полях форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», сообщает ТАСС.

«Есть некоторые товары из РФ, в которых особенно нуждается Афганистан — это и пшеница. Но, к сожалению, экспортная стоимость зерна из РФ слишком высокая. Мы хотели бы, чтобы она понизилась», — пояснил афганский чиновник.

«Я хочу обратить внимание уважаемого [вице-премьера —] министра промышленности и торговли Республики Татарстан Олега Коробченко на этот вопрос», — подчеркнул Азизи.

По словам и. о. министра, он также будет работать над тем, чтобы на экспорт из его страны распространялись тарифные преференции, предусмотренные для наименее развитых государств.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Афганистан готов заключить транзитное соглашение с Россией, Пакистаном и Туркменистаном.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.