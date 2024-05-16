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Афганистан на KazanForum попросил Россию понизить цены на зерновые
Афганистан просит российские власти рассмотреть вопрос понижения экспортных цен на зерновые, в поставках которых он нуждается. Об этом заявил и. о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуруддин Азизи на полях форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», сообщает ТАСС.
«Есть некоторые товары из РФ, в которых особенно нуждается Афганистан — это и пшеница. Но, к сожалению, экспортная стоимость зерна из РФ слишком высокая. Мы хотели бы, чтобы она понизилась», — пояснил афганский чиновник.
«Я хочу обратить внимание уважаемого [вице-премьера —] министра промышленности и торговли Республики Татарстан Олега Коробченко на этот вопрос», — подчеркнул Азизи.
По словам и. о. министра, он также будет работать над тем, чтобы на экспорт из его страны распространялись тарифные преференции, предусмотренные для наименее развитых государств.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Афганистан готов заключить транзитное соглашение с Россией, Пакистаном и Туркменистаном.
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