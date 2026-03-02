Аэропорты Дубая возобновят работу вечером понедельника

Сегодня вечером два аэропорта Дубая возобновят работу, воздушные гавани обслужат ограниченное количество рейсов. Об этом информирует медиаофис властей эмирата.

«<...> выдано разрешение для небольшого числа рейсов из международного аэропорта (DXB) и аэропорта аль-Мактума (DWC)», – отмечается в сообщении.

При этом власти Дубая просят пассажиров узнавать информацию напрямую у авиакомпаний и не приезжать в аэропорты без подтверждения того, что их рейс запланирован к вылету.

Ранее сегодня впервые с 28 февраля было выполнено несколько рейсов из Абу-Даби, в том числе – в Москву, замечает в связи с этим РИА Новости.

Как сообщал «Татар-информ», в Объединенных Арабских Эмиратах застряли до 3 тыс. туристов из Татарстана.