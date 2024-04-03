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Аэропорт Казани стал дипломантом премии «Крылья России»
Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая стал дипломантом национальной авиационной премии «Крылья России» имени Евгения Чибирева в номинации «Аэропорт года» по итогам работы в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Аэропорт столицы Татарстана отмечен во второй группе, к которой были отнесены аэропорты с пассажиропотоком от 3 млн до 14 млн человек. За 2023 год воздушная гавань перевезла 5 млн 168 тыс. пассажиров, заняв первое место в Приволжском федеральном округе.
Торжественная церемония награждения прошла 2 апреля в Москве. «Мы непрерывно движемся в направлении улучшения аэропортовой инфраструктуры и качества оказываемых услуг. Ежегодно расширяем сервисную составляющую и географию полетов, внедряем высокотехнологичное оборудование», — прокомментировал получение диплома генеральный директор аэропорта Сергей Романцов.
Жюри конкурса включало представителей профессионального сообщества воздушного транспорта, специализированных авиационных СМИ, организаций-учредителей и спонсоров премии, компетентных в вопросах тематики номинаций.
Ранее аэропорт Казани снова стал лауреатом премии «Воздушные ворота России».
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