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Ру Тат
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Происшествия
11 декабря 2022  16:36
Павел Климчак

Прокуратура начала проверку из-за задержки нескольких рейсов в аэропорту Казани

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Из-за задержки нескольких рейсов сегодня в казанском аэропорту Приволжская транспортная прокуратура начала проверку. По предварительным данным ведомства, вылет рейсов был задержан из-за позднего прибытия воздушных судов, а также из-за непогоды.

Татарская транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав авиапассажиров в связи со случившимися задержками. По поручению Приволжского транспортного прокурора Дмитрия Коноша в аэропорт Казани выехал и.о. Татарского транспортного прокурора.

Надзорное ведомство проверит обстоятельства и своевременность обеспечения прав пассажиров. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в казанском аэропорту задержаны несколько рейсов из-за непогоды.

#транспортная прокуратура
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