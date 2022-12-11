Прокуратура начала проверку из-за задержки нескольких рейсов в аэропорту Казани

Из-за задержки нескольких рейсов сегодня в казанском аэропорту Приволжская транспортная прокуратура начала проверку. По предварительным данным ведомства, вылет рейсов был задержан из-за позднего прибытия воздушных судов, а также из-за непогоды.

Татарская транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав авиапассажиров в связи со случившимися задержками. По поручению Приволжского транспортного прокурора Дмитрия Коноша в аэропорт Казани выехал и.о. Татарского транспортного прокурора.

Надзорное ведомство проверит обстоятельства и своевременность обеспечения прав пассажиров. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в казанском аэропорту задержаны несколько рейсов из-за непогоды.