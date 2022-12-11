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Ру Тат
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Происшествия
11 декабря 2022  14:00
Павел Климчак

В казанском аэропорту несколько рейсов задержаны из-за непогоды

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Сегодня из-за непогоды в казанском аэропорту задержаны несколько рейсов. Вместе с тем аэропорт работает в штатном режиме, наземные службы обеспечивают благоприятный для взлетов и посадок коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе. Об этом «Татар-информу» сообщил пресс-секретарь Международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин.

«В то же время по причине сложных метеоусловий (боковой ветер с порывами до 15 метров в секунду), а также в связи с необходимостью обработки самолётов противообледенительной жидкостью перед вылетом, задержано несколько рейсов», – сообщил он.

Кроме того, в аэропорту отметили, что в подобных погодных условиях командиры экипажей самостоятельно принимают решения о выполнении посадки.

#аэропорт Казань #задержки авиарейсов
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