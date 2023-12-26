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Проектировать новый терминал аэропорта Казани будет «Аэропроект»
Конкурс по проектированию нового терминала аэропорта Казани выиграл государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт гражданской авиации «Аэропроект». Об этом сообщил на пресс-конференции министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.
«В этом году аэропорт объявил конкурс на проектирование и производство инженерно-изыскательских работ. И сегодня стало известно, что победитель определен, проектировщиком будет московский “Аэропроект”. У него на субподряде будут работать наши “Гипронииавиапром”, “Татинвестгражданпроект” и другие», – рассказал глава Миндортранса.
По словам Ханифова, до 31 декабря планируется завершить полевые изыскания. Все документы по инженерным изысканиям должны быть подготовлены в январе. «Это инженерно-геодезические, геологические, гидрогеологические, экологические изыскания. Все это необходимо, чтобы начать проектировать здание», – уточнил он.
Министр добавил, что в настоящее время идет процесс оформления земельных участков, чтобы в дальнейшем можно было начать строительство.
Около двух лет назад голландская компания завершила разработку мастер-плана по развитию аэропорта Казани до 2050 года. Казанский аэропорт, рассчитанный на 2,5 млн пассажиров в год, в этом году уже перевез 5 млн человек.
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