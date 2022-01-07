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Ру Тат
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Общество
7 января 2022  17:06

Аэропорт Алма-Аты не будет работать до 9 января

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В Алма-Ате продлено ограничение на работу аэропорта. Планируется, что воздушная гавань будет закрыта до полуночи 9 января — это 21.00 8 января по московскому времени. Об этом со ссылкой на пресс-службу аэропорта сообщает РИА Новости.

«До 00.00 9 января не работаем точно», — приводит издание слова представителя аэропорта старой столицы.

Уточняется, что обо всех изменениях будет сообщено дополнительно.

Напомним, что в ходе беспорядков 5 января воздушная гавань и несколько самолетов были захвачены. При его освобождении погибли двое казахстанских военных.

#казахстан #аэропорт
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