«Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Казани в Сочи

Начиная с 1 июня авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямые рейсы из Казани и других региональных городов России в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Помимо столицы Татарстана, прямые рейсы будут выполняться из Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Уфы, Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Тюмени.

Полеты будут осуществляться каждый день на среднемагистральных лайнерах Airbus A320. Актуальное расписание размещено на сайте авиакомпании.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из Казани в конце мая возобновились чартерные туристические авиарейсы в турецкий Даламан. С середины июня вновь начнут выполняться полеты из столицы Татарстана в Горно-Алтайск.