Из Казани возобновились чартерные туристические авиарейсы в турецкий Даламан

Из Казани сегодня возобновились авиарейсы в турецкий Даламан. Полеты будут выполняться три раза в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

«В рамках масштабной программы чартерных туристических рейсов турецкая авиакомпания 27 мая приступила к выполнению полетов на 194-местных воздушных судах семейства Airbus», – отметили в пресс-службе.

Так, из Казани вылет назначен на 3.10, прибытие в Даламан – на 8.00. Обратно самолет вылетает в 8.55 и приземляется в аэропорту «Казань» в 14.10.

Приобрести туры можно у туроператоров и в турагентствах. В настоящее время проводится работа над увеличением количества рейсов.