С 17 июня из Казани возобновятся прямые авиарейсы в Горно-Алтайск

С 17 июня возобновляются прямые авиарейсы из Казани в Горно-Алтайск и в обратном направлении, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Самолеты компании «ЮВТ АЭРО» будут совершать перелеты два раза в неделю: в понедельник и пятницу. Воздушные судна будут вылетать из Казани в 00.20 и прибывать в Горно-Алтайск в 8.00. В обратном направлении они отправятся в 8.45 и прибудут в аэропорт столицы Татарстана в 8.20. Во всех случаях указано местное время.

Перевозить пассажиров будут лайнеры Бомбардье CRJ-200.