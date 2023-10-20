Адвокат редактора Idel. Реалии*: «Курмашева не считает себя виновной»

Редактор Татаро-Башкирской службы «Радио Свобода»* Алсу Курмашева не считает себя виновной. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сегодня в суде рассказал адвокат Курмашевой Эдгар Матевосян.

«72 часа дали на то, чтобы следователи дособрали материалы, заседание будет, скорее всего, в понедельник», – сказал он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Ранее мы сообщали, что Курмашеву задержали по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах и сбору информации о военной деятельности России.

Она осуществляла целенаправленный сбор сведений в области военной деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации.

Кроме того, по версии следствия, Алсу Курмашева имела гражданство США и Чехии и скрывала этот факт от своего российского окружения, а также не передавала документы в службу по вопросам миграции в России. С 1998 года она на постоянной основе проживала в Чехии. Муж Курмашевой – Павел Буторин, как и супруга, гражданин США, живет в Чехии. По версии следователей, в личной переписке с Курмашевой и по ее просьбе экземпляр антироссийской книги, осуждающей спецоперацию, Павел должен был передать через посредника в конгрессе США президенту США Джо Байдену.

* внесен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента