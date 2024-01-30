Адвокат Нагиев о блогере из Дубая: «Следующий шаг - международный розыск»

Сегодня на сайте МВД России появилась информация о том, что блогера Илюсу Миннегалееву обьявили в федеральный розыск.

Адвокат Руслан Нагиев обьяснил, что такова процедура, сначала правоохранительные органы должны убедиться, что блогер не находится в России.

«Все дело в процедуре, не могут человека сразу обьявить в международный розыск. Сначала обьявляют в федеральный розыск и если информация подтверждается, что человек находится за пределами России, тогда встает вопрос об обьявлении в международный розыск», – рассказал «Татар-информу» адвокат Руслан Нагиев.

В сентябре прошлого года в редакцию «Татар-информа» обратились возмущенные жители Казани которые рассказали, что известные супруги-блогеры, которые живут в ОАЭ, обманули их на десятки тысяч рублей, пообещав дешевые туры в Дубай.

Позже обманутые путешественники создали общий чат в социальной сети. Пострадавших от действий блогера оказалось чуть меньше тысячи человек, а общий ущерб превысил 25 миллионов рублей. Обманутые жители республики начали массово писать заявления в полицию и следственный комитет, после этого на блогера возбудили уголовное дело.

Бесплатную юридическую помощь в чате обманутых путешественников оказывал и продолжает оказывать адвокат Руслан Нагиев. Он рассказал в интервью «Татар-информу», в каких случаях людям удасться вернуть свои деньги.