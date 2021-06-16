Адвокат Мусина просит оправдать экс-главу ТФБ по одному из эпизодов

В Вахитовском суде Казани с прениями выступил адвокат экс-главы Татфондбанка Алексей Клюкин. Он попросил оправдать Мусина по эпизоду с уступкой права требования кредитов «БинБанку». По этому эпизоду сумма ущерба составляет 2,7 млрд рублей. Свою вину Мусин не признал.
По остальным эпизодам экс-банкир признал вину лишь частично. Оставшиеся пять эпизодов Клюкин просил переквалифицировать на менее тяжкие: среди них «Фальсификация финансовых документов», «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» и «Незаконная банковская деятельность».
По эпизодам с махинациями по получению кредита на 3,1 млрд рублей от Центробанка России и выводом залогов перед крахом банка адвокат просил прекратить уголовное преследование.
Кроме того, он вновь поставил под сомнение сумму ущерба. Адвокат уверен, она высчитана неверно. Мусин позицию своего защитника полностью поддержал.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что после краха Татфондбанка судят его экс-главу Роберта Мусина. Во время допроса он заявил, что признает вину частично. Для установления точной суммы ущерба защитник Мусина просил о проведении экономической экспертизы. Суд в ходатайстве отказал.