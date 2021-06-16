Адвокат Мусина просит оправдать экс-главу ТФБ по одному из эпизодов

В Вахитовском суде Казани с прениями выступил адвокат экс-главы Татфондбанка Алексей Клюкин. Он попросил оправдать Мусина по эпизоду с уступкой права требования кредитов «БинБанку». По этому эпизоду сумма ущерба составляет 2,7 млрд рублей. Свою вину Мусин не признал.

Автор фото: Гузель Хусаинова

По остальным эпизодам экс-банкир признал вину лишь частично. Оставшиеся пять эпизодов Клюкин просил переквалифицировать на менее тяжкие: среди них «Фальсификация финансовых документов», «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» и «Незаконная банковская деятельность».

По эпизодам с махинациями по получению кредита на 3,1 млрд рублей от Центробанка России и выводом залогов перед крахом банка адвокат просил прекратить уголовное преследование.

Автор фото: Гузель Хусаинова

Кроме того, он вновь поставил под сомнение сумму ущерба. Адвокат уверен, она высчитана неверно. Мусин позицию своего защитника полностью поддержал.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что после краха Татфондбанка судят его экс-главу Роберта Мусина. Во время допроса он заявил, что признает вину частично. Для установления точной суммы ущерба защитник Мусина просил о проведении экономической экспертизы. Суд в ходатайстве отказал.