Адвокат Лилии Нуриевой пытался обжаловать ее арест в Верховном суде РТ

Верховный суд РТ оставил без изменений решение об аресте «звездочницы» Finiko Лилии Нуриевой. Об этом агентству сообщили в пресс-службе суда.

Адвокат обвиняемой Мидхат Курманов просил суд пересмотреть решение об аресте Нуриевой. Самой «звездочницы» на процессе не было – защитник передал судье ее заявление о рассмотрении жалобы без нее.

Курманов настаивал на том, что Нуриева сама потеряла деньги, вложившись в Finiko. Кроме того, он отметил, что в показаниях главного фигуранта дела Кирилла Доронина ни разу не фигурирует имя Нуриевой. Несмотря на доводы адвоката, суд оставил решение об аресте «звездочницы» без изменений.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Вахитовский суд отправил в СИЗО «звездочницу» Finiko Лилию Нуриеву. Под стражей также оказались вице-президент компании Ильгиз Шакиров и один из лидеров организации Дина Габдуллина.