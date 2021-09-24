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Ру Тат
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24 сентября 2021  11:43
Гузель Хусаинова

Адвокат Лилии Нуриевой пытался обжаловать ее арест в Верховном суде РТ

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Верховный суд РТ оставил без изменений решение об аресте «звездочницы» Finiko Лилии Нуриевой. Об этом агентству сообщили в пресс-службе суда.

Адвокат обвиняемой Мидхат Курманов просил суд пересмотреть решение об аресте Нуриевой. Самой «звездочницы» на процессе не было – защитник передал судье ее заявление о рассмотрении жалобы без нее.

Курманов настаивал на том, что Нуриева сама потеряла деньги, вложившись в Finiko. Кроме того, он отметил, что в показаниях главного фигуранта дела Кирилла Доронина ни разу не фигурирует имя Нуриевой. Несмотря на доводы адвоката, суд оставил решение об аресте «звездочницы» без изменений.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Вахитовский суд отправил в СИЗО «звездочницу» Finiko Лилию Нуриеву. Под стражей также оказались вице-президент компании Ильгиз Шакиров и один из лидеров организации Дина Габдуллина.

 

#Верховный суд РТ #финансовая пирамида
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