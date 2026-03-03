Адвокат Ирека Набиева оспаривает решение о возврате уголовного дела прокуратуре

Адвокат бывшего председателя Пестречинского и Менделеевского районных судов республики Ирека Набиева оспаривает решение о возврате уголовного дела прокуратуре. Жалоба поступила в Верховный суд РТ, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе суда.

Ранее мы рассказывали, что суд пришел к выводу: следствие якобы не учло ряд обстоятельств, из-за которых действия Набиева могут быть квалифицированы как более тяжкие преступления. В частности, ему вменяют взятку, но не указали отягчающий признак – государственную должность. Также не дана оценка ряду эпизодов, связанных с похищением человека, вымогательством и склонением к употреблению наркотиков. Кроме того, его действия могут переквалифицировать с подстрекательства на организацию преступления.

Суд отметил, что такие нарушения нельзя исправить в ходе судебного процесса, поэтому дело возвращено прокурору для устранения недостатков.

По версии следствия, летом 2017 года Набиев создал преступную группу. Ее участники похитили директора компании в Татарстане, применяли насилие и добились передачи контроля над фирмой. После этого со счета компании было похищено более 76 млн рублей. Трое соучастников уже осуждены.

Также следствие считает, что с 2016 по 2019 год Набиев получил взятки на сумму более 17 млн рублей за покровительство бизнесу. Кроме того, ему вменяют мошенничество на 16 млн рублей.

По данным следствия, с 2021 года Набиев скрывался за границей. В сентябре 2025 года его задержали в аэропорту Казани.