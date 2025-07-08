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Общество 8 июля 2025 10:18

Адвокат Айвар объяснила, когда пассажиры могут получить компенсацию при задержке рейса

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Адвокат Айвар объяснила, когда пассажиры могут получить компенсацию при задержке рейса
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Получить компенсацию за купленный билет при задержке рейса можно только в том случае, если вылет не состоялся по вине авиакомпании. Об этом «Татар-информу» сообщила доктор юридических наук, почетный адвокат России Людмила Айвар.

Ранее сообщалось о задержке рейсов в казанском аэропорту.

«В случае, когда задержка произошла по вине авиакомпании, то с перевозчика можно получить компенсацию, если люди страховали задержку вылета. Если же задержка вылета связана с чрезвычайной ситуацией, террористической угрозой, угрозой нападения или сбития самолета, то в данном случае никакая компенсация не полагается, потому что задержка произошла не по вине компании», – рассказала Айвар.

Накануне в Минтрансе России сообщили, что ведомство продолжает контролировать работу аэропортов в условиях временно возникающих ограничений в разных регионах страны.

#задержка рейса #авиабилеты #компенсация #адвокат #юристы #полезная информация
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