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Происшествия 8 июля 2025 09:27

В аэропорту Казани снова задерживаются авиарейсы

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В аэропорту Казани снова задерживаются авиарейсы
Фото: © «Татар-информ»

В аэропорту Казани снова задерживаются авиарейсы. Об этом следует из данных онлайн-табло аэропорта. Задержаны следующие рейсы:

– Из Казани в Сочи: перенос вылета на 16:40;
– Из Казани в Москву: прежнее время отправления 12:20 сменилось новым — 02:25 утра следующего дня.

Дополнительно задерживаются рейсы в Новосибирск, Санкт-Петербург и Ош (Киргизия).

Кроме того, задержки наблюдаются и среди прилетов самолетов из различных городов: Иркутска, Красноярска, Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Накануне в Минтрансе России сообщили, что вместе с Росавиацией продолжают контролировать работу аэропортов в условиях временно возникающих ограничений в разных регионах страны.

«Ситуация управляема, авиатранспортная система России справляется с периодическим вмешательством в ее работу извне. У авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях», – заверили в пресс-службе ведомства.

#аэропорт Казань #авиарейсы
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