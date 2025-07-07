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Происшествия 7 июля 2025 09:55

Минтранс РФ и Росавиация контролируют работу аэропортов на фоне ограничений

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Минтранс России и Росавиация продолжают контролировать работу аэропортов в условиях временно возникающих ограничений в разных регионах страны. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

«Ситуация управляема, авиатранспортная система России справляется с периодическим вмешательством в ее работу извне. У авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях», – сообщили в ведомстве.

Напомним, что на территории республики с четырех утра действует режим «Беспилотная опасность», однако о закрытии аэропортов не сообщалось.

#Росавиация #бпла
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