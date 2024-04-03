Администрацию Кировского и Московского районов Казани возглавил Владимир Жаворонков

Фото: © Султан Исхаков/ «Татар-информ»

Новым главой Кировского и Московского районов Казани стал Владимир Жаворонков. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации.

«Владимир Владимирович, добро пожаловать в команду! В добрый путь!» – сказаны напутственные слова в публикации.

Ранее Жаворонков занимал должность заместителя министра здравоохранения Татарстана — начальника Управления здравоохранения Казани. О возможности его перехода на новую должность 1 апреля сообщал «Татар-информ».

Владимир Жаворонков окончил Казанский государственный медицинский университет, работал в сфере здравоохранения с 2005 по 2019 год. В 2019-м возглавил Управление здравоохранения по городу Казани.