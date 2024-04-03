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Администрацию Кировского и Московского районов Казани возглавил Владимир Жаворонков
Новым главой Кировского и Московского районов Казани стал Владимир Жаворонков. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации.
«Владимир Владимирович, добро пожаловать в команду! В добрый путь!» – сказаны напутственные слова в публикации.
Ранее Жаворонков занимал должность заместителя министра здравоохранения Татарстана — начальника Управления здравоохранения Казани. О возможности его перехода на новую должность 1 апреля сообщал «Татар-информ».
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