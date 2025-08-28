news_header_top
Общество 28 августа 2025 17:59

Администрация Раиса РТ выразила соболезнования в связи со смертью Сагита Джаксыбаева

Администрация Раиса Республики Татарстан выразила глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной кавалера ордена «Дружбы», заслуженного работника культуры РТ, руководителя региональной общественной организации «Национально-культурная автономия казахов Республики Татарстан «Казахстан» Сагита Кодебаевича Джаксыбаева.

Сагит Джаксыбаев был одним из тех, кто стоял у истоков становления многонационального движения в республике. При его активном участии формировались основы конструктивного взаимодействия национально-культурных объединений с государственными и муниципальными структурами, разрабатывались концептуальные подходы к управлению Ассамблеей народов Татарстана.

Особый вклад Джаксыбаев внес в развитие российско-казахстанских связей, подчеркивая важность народной дипломатии и укрепления межкультурного диалога.

«Светлая память о Джаксыбаеве Сагите Кодебаевиче навсегда сохранится в наших сердцах», – отмечается в сообщении.

