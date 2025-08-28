Кадыров о Джаксыбаеве: «Его вклад в развитие культур народов Татарстана был огромным»

Председатель Национально-культурной автономии казахов Татарстана Сагит Джаксыбаев внес большой вклад в развитие культур народов республики. Таким мнением с «Татар-информом» поделился директор Дома дружбы народов РТ Тимур Кадыров.

Ранее стало известно, что Джаксыбаев скончался после продолжительной болезни.

С 1993 по 2007 год он возглавлял Ассоциацию национально-культурных организаций Татарстана в качестве президента и председателя совета, а также на протяжении многих лет занимал должность заместителя председателя совета ассамблеи.

«К сожалению, время идет, время неумолимо. Для нас это невосполнимая утрата, для всей Ассамблеи народов Татарстана. Сагит Кодебаевич – человек исключительный. В сложные годы он вместе с единомышленниками создал организацию, которая сыграла огромную роль в сохранении мира и согласия между народами. Это был очень энергичный человек», – поделился Кадыров.

По его словам, именно с созданием организации началось активное развитие и популяризация культуры народов Татарстана. Совместно с коллегами Джаксыбаев проводил крупные праздники, посвященные национальным традициям, в том числе казахским, поскольку возглавлял Казахскую национальную культурную автономию.

«С точки зрения культуры его вклад был огромным. То, что мы сейчас имеем, – много этнических праздников, фестивалей – это его заслуга. Он был родоначальником, можно сказать, всей этой деятельности», – заключил глава Дома дружбы народов.

Напомним, прощание с Сагитом Джаксыбаевым состоится завтра, 29 августа, в 10:30 во дворе Дома дружбы народов РТ.

Джаксыбаев родился в поселке Карсакпай Джезгазганского района Карагандинской области. Его путь на татарстанской земле начался в стенах Казанского авиационного института, где он обучался с 1964 по1969 г.

В 1974 году на базе института организовал отраслевую научно-исследовательскую лабораторию «Динамика и управление экономическими объектами» Министерства электронной промышленности СССР и Минвуза СССР при КАИ.

В 1992 году он учредил и возглавил Казахскую общину Казани, которая позднее была преобразована в национально-культурную автономию Республики Татарстан. С 1993 по 2007 год занимал должность президента и председателя Совета Ассоциации национально-культурных организаций РТ, а в 2007-2015 годах работал заместителем председателя Совета Ассамблеи народов Татарстана.

Сагит Джаксыбаев награжден Орденом Дружбы (указ Президента РФ от 23 декабря 2011 года), медалью «В память 1000-летия Казани», золотой медалью «Дружба народов – единство России» Ассамблеи народов России, медалью «За доблестный труд», благодарственным письмом Президента РТ (2011 год), а также удостоен звания «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан».