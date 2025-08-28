Скончался глава национально-культурной автономии казахов РТ Сагит Джаксыбаев

Фото: Ассамблея народов Татарстана

Ассамблея народов Татарстана сообщила о кончине председателя национально-культурной автономии казахов РТ Сагита Джаксыбаева.

С 1993 по 2007 год он возглавлял Ассоциацию национально-культурных организаций республики в качестве президента и председателя совета, а также на протяжении многих лет занимал должность заместителя председателя совета ассамблеи.

«Как председатель казахской общины, Сагит Кодебаевич посвятил свою жизнь служению народу, проявляя глубочайшую ответственность и неисчерпаемую энергию. Его неоценимый вклад в развитие, поддержку и сплочение общины, его стремление к сохранению культурного наследия и укреплению межнационального согласия – это наследие, которое будет жить в сердцах многих поколений», – говорится в сообщении.

Прощание с Сагитом Джаксыбаевым состоится завтра, 29 августа, в 10:30 во дворе Дома дружбы народов РТ.

«Мы разделяем вашу скорбь и выражаем наши самые искренние соболезнования его семье, друзьям, коллегам и всем соотечественникам. Пусть светлая память о Сагите Кодебаевиче всегда будет жива, а его великие дела продолжат вдохновлять нас», – подчеркнули в Ассамблее.