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Адель Вафин: Рустем Гайфуллин смог остаться человечным, настоящим врачом
Министр здравоохранения Республики Татарстан в 2013 — 2018 годах Адель Вафин на церемонии прощания с главным врачом 21-й казанской городской больницы Рустемом Гайфуллиным поделился воспоминаниями об усопшем.
«Сегодня прозвучали такие слова, что человека надо ценить при жизни. К счастью, я успел от всей души поблагодарить Рустема Гайфуллина. Этот день я помню как сейчас. В Казани проходил чемпионат мира по футболу. Я к нему пришел с тортом в форме футбольного мяча. Ему было очень приятно», — рассказал Адель Вафин корреспонденту «Татар-информа».
Он назвал Рустема Гайфуллина одним из лучших, самых светлых лидеров в отрасли здравоохранения, который смог остаться человечным, настоящим врачом.
Бывший министр высоко оценил роль Рустема Гайфуллина в успешном проведении ремонта и модернизации в Республиканской клинической больнице. «В 2010 годах в ходе обновления РКБ была проведена масштабная работа. На объекте только строителей было 1,6 тысячи человек. Ход работы вместе с Рустемом Гайфуллиным с мая по декабрь каждый день проверяли в полпервого ночи. В том, что ремонт был проведен без сокращения числа больных, была большая роль Рустема Гайфуллина и его команды», — сказал он.
Для современного переоборудования стационара 1982 года постройки потребовалось много сил и труда. «Помимо обеспечения больницы высокотехнологичным оборудованием, в каждой палате появились душевые, туалеты. Раньше ничего этого не было», — сказал Адель Вафин.
Церемония прощания с Рустемом Гайфуллиным прошла в Казанской государственной медицинской академии. Главврач 21-й городской больницы Казани, экс-главврач РКБ Рустем Гайфуллин скончался в ночь на 25 августа во время отдыха из-за того, что открылось кровотечение. 6 сентября ему исполнилось бы 57 лет.
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