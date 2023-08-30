В Казани простились с главврачом 21-й горбольницы Рустемом Гайфуллиным

Фото: Рифат Каюмов / «Татар-информ»

Казанцы простились с главврачом 21-й городской больницы Рустемом Гайфуллиным. На церемонию прощания в Казанской государственной медицинской академии пришли его родные, близкие, коллеги, бывшие пациенты.

Панихиду провел депутат Государственного совета Татарстана, генеральный директор 12-й горбольницы Казани Рамиль Ахметов. «Рустем Гайфуллин 25 лет своей жизни посвятил Республиканской клинической больнице, в том числе около 10 лет был ее руководителем. В течение последних 5 лет руководил одним из крупнейших клиник республики — 21-й горбольницей. Сегодня для нас день траура», — сказал Рамиль Ахметов.

Министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин назвал Рустема Гайфуллина своим наставником. «Когда я 20 лет назад пришел работать в РКБ, Рустем Гайфуллин, хотя и не был руководителем, но был лидером среди врачей-хирургов. С тех времен он был моим наставником. Секретам лечения и работе руководителя я учился у Рустема Гайфуллина», — рассказал Марсель Миннуллин.

Министр также напомнил, что ремонт и модернизация РКБ связаны с именем Рустема Гайфуллина. Даже в разгар ремонтных работ прием больных не сокращался. «Под его руководством в Татарстане впервые больному была пересажена донорская печень. Рустем Гайфуллин всей душой был за то, чтобы поднять возглавляемое им учреждение на еще более высокий уровень», — сказал Марсель Миннуллин.

Председатель комитета социальной политики Госсовета РТ Светлана Захарова напомнила, что в 2000-х годах в республике обновление медицинской отрасли началось именно с РКБ. «Будущее других больниц, преимущественно, было связано с обновлением РКБ. То, что у нас можно идти в направлении высокотехнологичной медицины, показала возглавляемая Рустемом Гайфуллиным РКБ. Переход Рустема Гайфуллина в 21-ю больницу также пришелся на сложное время — пандемию ковида. И там он показал себя высококвалифицированным специалистом», — сказала Светлана Захарова.

Имам-мухтасиб казанской мечети «Бишбалта» Гусман хазрат Исхаков совершил дуа усопшему. Он также сообщил, что усопший будет предан земле с соблюдением мусульманских обычаев.

Рустем Гайфуллин похоронен на кладбище поселка Мирный.

Экс-главврач Республиканской клинической больницы (РКБ) Рустем Гайфуллин скончался в ночь на 25 августа во время отдыха из-за того, что открылось кровотечение. 6 сентября ему исполнилось бы 57 лет.

Рустем Гайфуллин в 1989 году окончил Казанский мединститут по специальности «лечебное дело», затем — интернатуру по хирургии. Спустя некоторое время прошел переподготовку по организации здравоохранения.

С 1990 по 1999 год работал хирургом в казанской больнице № 18, а с 1993 до 2006 года — в РКБ. Следующие четыре года трудился первым заместителем главного врача РКБ по медицинской части. В 2010 году возглавил Республиканскую клиническую больницу и проработал в этой должности восемь лет.

С 2018 года до настоящего времени Гайфуллин руководил Городской поликлиникой № 21 в должности главврача. Заслуженный врач Республики Татарстан, награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ, также удостоен Благодарности Президента Татарстана.