«Абсолютный монстр и машина»: «Ак Барс» опубликовал видео с голами Шипачева и Войнова

«Ак Барс» опубликовал в официальных социальных сетях видеоролики с заброшенными шайбами новичков клуба Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова. Сегодня «барсы» объявили о переходе хоккеистов из московского «Динамо».

«Вадим Шипачёв − абсолютный монстр. Второй бомбардир в истории КХЛ, лучший бомбардир трёх последних регулярок, два Кубка Гагарина, золото Олимпиады и ЧМ», – говорится под роликом с заброшенными шайбами Шипачева в составе «Динамо» и сборной России по хоккею.

Стоит отметить, что в минувшем сезоне Вадим Шипачёв в третий раз подряд стал самым результативным игроком регулярного сезона, набрав 67 очков (24+43) в 48 матчах. По итогам сезона 2021/22 форвард был номинирован на звание лучшего игрока «регулярки». Кроме того, Шипачев занимает второе место по результативности хоккеистом за всю историю КХЛ. 35-летний хоккеист является двукратным обладателем кубка Гагарина, чемпионом мира и Олимпийским чемпионом.

«Обладатель двух Кубков Стэнли и Кубка Гагарина, лидер и машина − встречаем Славу Войнова», – заявила пресс-служба «Ак Барса» под аналогичным роликом с участием Вячеслава Войнова.

В свою очередь, Вячеслав Войнов в минувшем сезоне КХЛ набрал 41 результативный балл (10+31) в 51 матче сезона 2021/22 регулярного чемпионата и кубка Гагарина. По итогам регулярки Войнов стал четвертым по результативности защитником лиги. 32-летний хоккеист является двукратным обладателем кубка Стэнли, обладателем кубка Гагарина, а также Олимпийским чемпионом.

В этом сезоне московское «Динамо» вылетело во втором раунде плей-офф, уступив во всех четырех матчах серии столичному ЦСКА, который в итоге стал обладателем Кубка Гагарина.

Напомним, ранее «Ак Барс» официально объявил о возвращении в клуб воспитанника казанского хоккея Динара Хафизуллина.