Абашев: за пять лет младенческая смертность в Татарстане снизилась более чем на 60%

За пять лет в Татарстане младенческая смертность снизилась более чем на 60%. Об этом на заседании круглого стола «О проблемах здравоохранения» в Государственном Совете РТ рассказал министр здравоохранения республики Альмир Абашев.

«Сегодня младенческая смертность составляет 1,9 промилле – это седьмое место в России», – отметил министр.

Также, по словам Абашева, за 2019-2024 годы в республике на 16% снизилась смертность от болезней кровообращения. Снизилась смертность от онкологии, хотя заболеваемость идет вверх.

