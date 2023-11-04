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Руc Тат
Политика 4 ноября 2023 16:58

«А Путин у нас один»: Песков высмеял мифы о «двойниках» Президента

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«А Путин у нас один»: Песков высмеял мифы о «двойниках» Президента
Фото: © «Татар-информ»

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков во время своего выступления на марафоне общества «Знание» на Международной выставке-форуме «Россия» развеял мифы о «двойниках» главы государства Владимира Путина.

«Много курьезного всего. Вы ж знаете — вы, наверное, читаете разные телеграм-каналы, — сколько двойников у Президента Путина. Сейчас „эксперты“ гадают: „Их три или четыре?“», — рассмеялся представитель Кремля.

Он отметил, что эти «эксперты» пытаются вычислить, какой по счету «двойник» – третий или четвертый – возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому.

«А Путин у нас один», – заключил Песков.

Напомним, сегодня на ВДНХ стартовала Международная выставка-форум «Россия», на которой начал работу стенд-киберсфера Татарстана. Ранее Раис Рустам Минниханов сообщал, что в рамках масштабного события республика проведет мероприятия, приуроченные к дате «100 дней до Игр Будущего».

#Владимир Путин #Дмитрий Песков
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