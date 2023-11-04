Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве

В День народного единства Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. Видео с церемонии в своем телеграм-канале опубликовала пресс-служба Кремля.

В церемонии приняли участие представители религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций.

Праздник тесно связан с этими историческими личностями и событиями XVII века — именно второе ополчение, собранное в Нижнем Новгороде земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским, смогло положить конец польской интервенции и Смутному времени, начавшемуся после смерти последнего князя из династии Рюриковичей Федора. Решающее сражение произошло 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года.