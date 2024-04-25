«90% лесных пожаров – вина человека»: как Татарстан подготовился к пожароопасному сезону

Сегодня в Кабинете Министров РТ на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций говорили о готовности Татарстана к пожароопасному сезону

Фото: prav.tatarstan.ru

«В Татарстане количество термических точек выросло почти в 2,5 раза»

Сегодня в Кабинете Министров РТ на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций говорили о готовности Татарстана к пожароопасному сезону.

К слову, эксперты уже неоднократно говорили о том, что сезон обещает быть жарким.

«Мы приступаем к составлению прогноза горимости лесов. При достижении 4-5-го класса горимости мы сообщаем об этом на нашем сайте. На сегодняшний день в таких районах, как Казань, Лаишево, Чистополь, и других сохранятся третий класс опасности», – рассказал начальник Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ Сергей Захаров.

Министр лесного хозяйства РТ отметил, что в этом году на территории Татарстана количество термических точек увеличилось почти в 2,5 раза.

Сергей Захаров: «Мы приступаем к составлению прогноза горимости лесов. При достижении 4-5-го класса горимости мы сообщаем об этом на нашем сайте» Фото: prav.tatarstan.ru

«В 2024 году были зафиксированы 1234 термические точки. Это больше, чем в 2023 году, в 2,4 раза. Районы, где было зафиксировано большее количество точек: Нижнекамский, Чистопольский, Менделеевский, Тукаевский, Новошешминский и Муслюмовский», – рассказал министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Кроме того, Равиль Кузюров выступил с рядом предложений – все требования направлены на увеличение противопожарной безопасности. В одной из таких просьб он напомнил, что места прилегания железных дорог к лесным массивам должны быть очищены от сухостоя и других горючих материалов в радиусе от 3 до 5 метров.

В лесопожарных формированиях состоят 404 человека и 294 единицы техники. В случае необходимости будут привлечены силы и средства использующих леса организаций Фото: © «Татар-информ»

«У нас протяженность железных дорог по Республике Татарстан составляет 1889 км, в том числе 379 км электрифицированных путей, которые несут очень сильную техногенную нагрузку. Наши предостережения о необходимости очистки железных дорог от сухостоя уже направлены», – рассказал Равиль Кузюров.

В лесопожарных формированиях состоят 404 человека и 294 единицы техники. В случае необходимости будут привлечены силы и средства использующих леса организаций, в составе которых 1406 человек и 387 единиц техники.

«Безопасность в лесах обеспечивают 20 лесопожарных станций второго типа, находящихся в составе лесхозов, а также пять лесопожарных станций третьего типа в составе лесопожарных центров и 14 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря», – рассказал Равиль Кузюров.

Равиль Кузюров выступил с рядом предложений – все требования направлены на увеличение противопожарной безопасности Фото: prav.tatarstan.ru

Министр лесного хозяйства показал видеоролик, чтобы привлечь внимание к проблеме лесных пожаров. В нем говорилось о важности соблюдения правил пожарной безопасности в лесу, а также о том, что 90% лесных пожаров происходит по вине человека.

«К пожароопасному сезону уже готовы 11 районов Татарстана»

Государственный инспектор по пожарному надзору Максим Трущин рассказал, что на данный момент уже организованы планы эвакуации граждан и пункты временного размещения. В составе сил и средств РСЧС РТ: 15 396 человек, 4918 единиц техники. Из них – 3 воздушных судна, 2 беспилотника и 5 пожарных поездов.

«Несмотря на принятые меры, в этом году уже произошло 98 пожаров, связанных с поджогом сухой растительности», – рассказал Максим Трущин.

Уже сейчас к весенне-летнему пожароопасному сезону готовы: Арский, Атнинский, Апастасовский, Бавлинский, Мамадышский, Рыбно-Слободский, Сабинский, Сармановский, Тукаевский, Тюлячинский, Черемшанский, муниципальные районы, а также Набережные Челны.

«Остальные районы считаются ограниченно готовыми», – добавил Максим Трущин.

В завершение встречи первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин попросил коллег – руководителей муниципальных образований провести все необходимые работы.

«Поработать следует особенно с владельцами собственности вблизи лесных массивов и сельхозпредприятий, чтобы еще раз всех взбодрить», – сказал Рустам Нигматуллин.

«Особый противопожарный режим в Татарстане начался 22 апреля»

С 15 апреля этого года в лесах Татарстана начался пожароопасный сезон. А с 22 апреля по 12 мая на территории республики ввели особый противопожарный режим. И он в этом году действительно особый – такой по-настоящему летней погоды в это время года в нашей полосе не наблюдалось уже давно.

Сводный план тушения пожаров в лесах составлен заранее, но это не значит, что он пригодится. В Татарстане к возникновению пожаров готовы по максимуму – от космического наблюдения и авиационного мониторинга до наземных патрулей – все находится в боевой готовности.

Авиационный мониторинг ведется за площадью в более чем 1,2 млн гектаров татарстанских лесов. В этом году, исходя из заключенного с «Авиакомпанией Скайрус» контракта, предусмотрено 304 летных часа по четырем маршрутам общей протяженностью в 2 тыс. километров.

С 15 апреля этого года в лесах Татарстана начался пожароопасный сезон Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По предварительному прогнозу, в июне, июле и августе опаснее всего – 4-я и 5-я категории опасности – будет на юге-востоке Татарстана.

«Татар-информ» рассказывал, что в особый противопожарный режим категорически запрещено жечь сухую траву и мусор. С 22 апреля и до 12 мая во время уборок участков садоводам придется жечь сухостой в мусорных баках. Этот запрет распространяется на территорию всей республики.

Начиная с 28 марта и до 17 апреля пожарные выезжали тушить сухую траву и камыш уже 24 раза. К слову, по данным ГУ МЧС России по РТ, за весенне-летний период прошлого года в республике было зарегистрировано 1687 загораний сухой травы и мусора. В одном из таких пожаров погиб человек, в другом двое пострадали.

Шашлыки жарить можно. Но только за городом на приусадебных и садоводческих участках, не включенных в перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и природных пожаров. На данный момент в этом списке 120 поселков, деревень и городов, включая Казань. А также 75 садовых товариществ.

Шашлыки жарить можно. Но только за городом на приусадебных и садоводческих участках, не включенных в перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и природных пожаров Фото: © «Татар-информ»

Рассчитывать, что виновника пожара не найдут, не стоит. На данный момент организована уже 791 профилактическая группа, на 16 апреля они предотвратили 25 случаев поджога мусора или травы.

На этом этапе стоит напомнить, что за несоблюдение требований пожарной безопасности в период особого противопожарного режима административная ответственность увеличивается в два раза. Так, штрафы для граждан составят от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 до 60 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 400 до 800 тыс. рублей.