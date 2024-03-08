9 марта возле ТЦ «Порт» в Казани будет работать пункт отбора на службу по контракту

Завтра, 9 марта, в 11.00 на площадке возле торгового центра «Порт» на Оренбургском тракте будет развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

Специалисты пункта отбора расскажут всем желающим об условиях заключения контракта, проведут консультации о должностях, местах будущей службы, о возрастных ограничениях, о льготах, гарантиях и денежных выплатах.

Такой пункт уже открывали во время празднования Дня защитника Отечества. За час работы пункта более 800 казанцев получили листовки с информацией об условиях прохождения военной службы.

Напомним, граждане, заключившие контракт с Минобороны в Татарстане до 25 марта, получат 400 тысяч рублей. Отметим, что на сегодняшний день тем, кто заключает контракт на службу с Минобороны РФ, выплачивается единовременная денежная выплата в размере 195 тысяч рублей. Дополнительная выплата в размере 205 тысяч рублей будет выплачена от предприятий республики.