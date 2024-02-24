Мобильный пункт отбора на службу по контракту заработал на фестивале «Кыш Батыр» в Казани

Акция «Военная служба по контракту в ВС РФ — твой выбор!» развернулась в Казани на территории Горкинско-Ометьевского леса, где сегодня проходит III-й спортивно-исторический фестиваль «Кыш Батыр. Не просто Зимние игры».

На территории установили армейскую палатку и разместили автомобиль, окрашенный в цвета российского флага с призывом присоединиться к контрактной военной службе.

«Сегодня мобильный комплекс разместился в месте, где люди занимаются активным отдыхом. Проводится агитация, раздача желающим информационных буклетов, предлагаем вступить в Вооруженные силы России», — рассказал инструктор пункта отбора на военную службу по контракту, сержант Булат Рамазанов.

За час работы пункта более 800 казанцев получили листовки с информацией об условиях прохождения военной службы, желающие обратились к инструкторам.

«В самом пункте специалисты рассказывают гражданам об условиях заключения контракта, проходит консультация кандидатов о должностях, местах будущей службы, о возрастных ограничениях, о льготах и гарантиях и денежных выплатах», — отметил Рамазанов.

По его словам, любой гражданин в возрасте от 18 до 65 лет может получить консультацию и пройти предварительный отбор.

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