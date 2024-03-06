Заключившие контракт с Минобороны в Татарстане получат 400 тысяч рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Граждане, заключившие в Татарстане контракт на военную службу, получат дополнительную денежную выплату. Об этом «Татар-информу» рассказал заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту Казани майор Рустам Сафиуллин.

Отметим, что на сегодняшний день тем, кто заключает контракт на службу с Минобороны РФ, выплачивается единовременная денежная выплата в размере 195 тысяч рублей. Накануне было принято решение о введении дополнительных выплат от предприятий Татарстана.

«Татарстанцы, заключившие контракт на военную службу, получат дополнительную выплату в размере 205 тысяч рублей», – указал Сафиуллин.

Для заключения контракта необходимо подойти в военный комиссариат с паспортом и военным билетом при наличии. Кроме того, казанцы могут обратиться в Центр «Батыр» для оформления личного дела и прохождения медицинского осмотра.Оформление занимает немного времени, медкомиссия в среднем около 1,5 часов, все в одном месте.

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