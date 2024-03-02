84 «жизнелюба» из Казани приняли участие в финале лыжных гонок «Игр долголетия»

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Казани, в лыжно-биатлоном комплексе «Мирный», прошел финал лыжных гонок спартакиады «Игры долголетия. Жизнелюб», в котором приняли участие 84 человека — по 12 «жизнелюбов» с каждого района города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Спортсмены «серебряного» возраста соревновались в различных возрастных категориях (55–65 лет, 66–75 лет, 76 лет и старше) и дистанциях: для любителей — 1 км, для профессионалов — 2 км.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

«Лыжи — это здоровье, настроение и жизненный тонус. Лыжные гонки вдохновляют. Если настроение плохое, то оно тут же появляется», — рассказала участница соревнований Халида Ибрагимова.

Для зрителей была подготовлена культурная программа с участием ансамбля «Отарушки», работала полевая кухня, всех желающих угощали горячим чаем.