В Казани стартовала первая спартакиада для ветеранов «Игры долголетия. Жизнелюб»

Сегодня на манеже Центрального стадиона в Казани был дан старт первым соревнованиям между пожилыми людьми. В течение 8 месяцев любители и профессионалы будут соревноваться по семи видам спорта на спортивных объектах города. «Возраст всего лишь цифра» - гласит девиз спартакиады.

Участники будут состязаться в двух категориях: любители и профессионалы. Соревнования пройдут по семи видам спорта - плаванию, настольному теннису, дартсу, легкоатлетическому кроссу, шахматам, северной ходьбе и ГТО.

Мероприятие началось со встречи ветеранов, которые приехали с разных районов города с одной целью - поддержать своих родных, близких и друзей. Громкая музыка, торжественные речи, слова благодарности создавали особую атмосферу для всех гостей праздника.

В церемонии открытия также приняли участие золотой голос Республики Татарстан Игнат Изотов, народный артист Расим Ильясов, солист Казанской филармонии Рустем Насыбуллин и другие артисты. Кроме яркой концертной программы организаторы порадовали активным взаимодействием с болельщиками, играми, конкурсами и подарками.

В торжественном параде в честь мероприятия приняли участие ветераны спорта: Флюра Искандерова — первый тренер Республики Татарстан по хоккею на траве, Анатолий Бозин — советский борец, Алексей Камешков - чемпион России по плаванию, Наталья Второва — заслуженный тренер Республики Татарстан по баскетболу и другие.

Встретить парад пригласили мэра города Ильсура Метшина, серебряного призера Олимпийских игр Светлану Демину, чемпиона мира Александра Плюшкина и заслуженного мастера спорта СССР Николая Колесникова.

«Мы задумали этот проект с уважением и благодарностью вашему поколению. Вы пример энтузиазма и любви к жизни. Глядя на вас младшее поколение будет равняться, а наш проект станет традиционным и будет жить долго», — отметил Метшин.

После официальной части, которую завершили поднятием флага РФ и РТ, фитнес-инструктор Ольга Кожевникова провела для ветеранов разминку. Мэр Казани вместе с приглашенными гостями отправился к ветеранам и сыграл несколько партий в настольный теннис в паре с ветеранами и Светланой Деминой.

«Казань слишком хороша, чтобы пенсию проводить дома. Время для активного долголетия. Мы хотим, чтобы с вас брала пример наша молодежь. Мы вами искренне восхищаемся! Вы в золотом возрасте и у вас золотые сердца», – отметил в завершение мероприятия Метшин.

Напомним, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, Президент РФ Владимир Путин отметил, что забота о людях пожилого возраста – один из главных приоритетов.



«Необходимо обеспечить безусловное исполнение социальных гарантий, чтобы пожилые люди, люди с ограниченными возможностями без проволочек, разного рода мытарств получили то, что им положено по закону - компенсации и бесплатные лекарства, медицинские услуги и средства реабилитации», – подчеркнул глава Государства.