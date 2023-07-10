В Казани решили расширить городской проект для пожилых «Жизнелюб»

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Мэр Казани Ильсур Метшин сегодня на деловом понедельнике предложил расширить стартовавший в 2016 году городской социальный проект для пожилых «Жизнелюб», подумав о новых занятиях, усилив связанные со спортом и поддержанием здоровья направления, увеличив число площадок в шаговой доступности. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Я прошу пересмотреть и внести предложения. На мой взгляд, недостаточно локаций — мы сделали в домах культурах, которые привели в порядок, но шаговая доступность увеличит охват пенсионеров», — сказал мэр, предложив профильным структурам «проанализировать, что требуется для расширения и масштабирования проекта».

«Клуб „Жизнелюб“ — то немногое, что в силах муниципалитета, поскольку вопрос социальной защиты находится у коллег в Правительстве соответствующего уровня, но мы получили хороший отклик от старшего поколения», — заметил Метшин, оценив результаты реализации инициативы.

Сейчас проект «Жизнелюб» включает 13 основных направлений, среди которых самые популярные — домоводство и садоводство, декоративно-прикладное искусство, вокал, танцевальная терапия и ментальная арифметика. Занятия проходят на 56 площадках, в число которых входят дома культуры, библиотеки, парки. С начала года состоялось 630 мероприятий, их участниками стали более 70 тыс. человек.

Чаще всего занятия проекта посещают казанцы в возрасте от 60 до 70 лет, которые составляют 90% от постоянных участников. Еще 7% — это горожане 70-80 лет, а 3% — жители 80 лет и старше. Самые возрастные жизнелюбы — 92-летняя участница фольклорного коллектива «Татарские гармоники» в КЦ «Залесный» Зульхабира Сахабутдинова и 88-летний участник фольклорного коллектива «Жэухэр» в ДК «Мирный» Ильгиз Хайрутдинов.

Присоединиться к сообществу жизнелюбов может любой желающий. Для консультации работает горячая линия по телефону: 8 (843) 236-42-93.