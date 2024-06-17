Сегодня на Играх БРИКС в Казани проведут баскетбольное двоеборье и соревнования борцов

Фото: Владимир Васильев, © «Татар-информ»

Сегодня во Дворце водных видов спорта пройдет выступление сильнейших прыгунов РФ, а также спортсменов из других государств. В этот день в городе организуют соревнования по прыжкам с 10-метровой вышки, где нашу страну представят чемпион Европы Никита Шлейхер и призер Олимпийских игр Александр Бондарь, чемпионка Европы Юлия Тимошинина и Виктория Казанцева. Еще свои навыки продемонстрируют прыгуньи с 3-хметрового трамплина победительница чемпионата Европы Ульяна Клюева и Надежда Трифонова, спортсмены из Бразилии, Венесуэлы, Узбекистана и других стран.

В Баскет-холле, на домашней арене УНИКСа, будут определены участники плей-офф соревнований по баскетбольному двоеборью, где спортсмены сперва сыграют на приставке в симулятор, а потом выйдут на настоящую «сцену». Набранные очки после суммируют. На Играх БРИКС выступит основа сборной РФ по баскетболу 3 на 3, команды Республики Сербской, Бразилии, Беларуси, Колумбии, Узбекистана и других. Начнутся матчи в 11:30.

Во Дворце единоборств «Ак Барс» в этот понедельник стартуют выступления борцов. Пройдут предварительные поединки и полуфиналы в 10 весовых категориях у мужчин. Начнется борьба в 11.00. Среди участников турнира - чемпион мира и Европы Абасгаджи Магомедов, чемпион Европы Курбан Шираев, призер чемпионата Европы Али Рахимзаде (Азербайджан) и другие.

Зрители также станут свидетелями яркой культурной программы. На всех объектах будут работать аниматоры. Еще в Баскет-холле и Дворце единоборств гости смогут приобрести фирменную атрибутику Игр БРИКС, в том числе талисман соревнований - мягкая игрушка - леопард Бриксик.