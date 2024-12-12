«70 лет пролетели как 7»: супруги из Апастовского района отметили благодатную свадьбу

Фото предоставлено Лейлой Шигабеевой

Жители деревни Альмендарово Апастовского района Татарстана Шарифзян и Диляфруз Хуснутдиновы связали себя узами брака 70 лет назад и до сих пор живут дружной и сплоченной семьей. Недавно они отметили благодатную свадьбу рядом с детьми и внуками.

По случаю семейного праздника Хуснутдиновым были переданы поздравления главы района Айрата Зиганшина, благодарственное письмо и подарки. Теплые пожелания направили заместитель руководителя исполнительного комитета района Гулюса Галлямова и руководитель отдела ЗАГС Розалия Насибуллина.

Фото предоставлено Лейлой Шигабеевой

«Семьдесят лет совместной жизни называются свадьбой из белого золота, то есть платиновой свадьбой. Иногда называется благодатной (благодарной) свадьбой. Это означает, что супруги благодарны друг другу за прожитое. Дети, внуки и правнуки в знак благодарности могут передать им любой подарок. Мы также вручаем свои подарки и желаем всем образцовым парам еще долгих лет жизни», — заметила Розалия Насибуллина.

И хотя сами супруги говорят, что 70 лет как будто и не было и что 70 лет пролетели как 7, жизнь текла, как тихая река, им пришлось пережить разные времена, вместе трудиться, вместе преодолевать трудности и невзгоды. В этой сплоченной и трудолюбивой семье родилось шестеро детей. Хуснутдиновы воспитали их и помогли встать на ноги.

«Вы дошли до благодатной свадьбы. Живите еще долго одними мыслями, целями, желаниями», — сказала заместитель руководителя исполнительного комитета района Гулюса Галлямова.

Фото предоставлено Лейлой Шигабеевой

Шарифзян Хуснутдинов — дитя войны. Когда его отец ушел на войну, ему было всего десять лет. «Я остался главным помощником мамы. На мои плечи лег тяжелый труд. Если мама толкала тележку сзади, я тянул ее спереди. Были времена, когда привозили тяжелые грузы от Шонгут. Велась рубка леса, перевозили древесину на лошадях. Время было такое», — вспоминает он.

Шарифзян 32 года проработал в кузнице, 16 лет ездил за рулем, трудился на мельнице. За добросовестный труд был награжден многими медалями и почетными грамотами. Он приложил немало усилий, чтобы в селе появилась мечеть. Пользуется большим авторитетом и уважением среди односельчан.

В родной же деревне Шарифзян абый встретил любовь всей жизни. Он говорит: «Разве отдал бы я кому-то другому храбрую, смелую, в то же время терпеливую и скромную девушку, работавшую рядом со мной?» Влюбленные вместе работали на огороде, перевозили перегной и торф. «Вот тут-то я и обратил на нее внимание. Грузили вместе торф и перевозили на телеге. В молодости работал с девушками, подшучивая над ними. Здесь и познакомились, стали встречаться», — рассказал пенсионер.

Диляфруз апа и сейчас является примером терпения и мудрости. Она долгие годы работала поваром в детском саду, готовила вкусные блюда для малышей.

Шарифзян и Диляфруз Хуснутдиновы видят секрет прекрасной жизни во взаимопонимании и терпении. «Когда есть жизнь, приходят и трудности, всегда можно не только любить, но и сохранять семью, когда есть уважение, понимание. Жили хорошо, не говорили друг другу плохих слов. Мы оба были терпеливы. Слава Всевышнему, хорошо живем и сегодня. Желаю всем мира и добра», — говорит Диляфруз апа.

Фото предоставлено Лейлой Шигабеевой

Сегодня пожилые люди живут под присмотром сына Агзама и невестки Резеды.

«Я родилась и выросла в деревне Альмендерово. 39 лет назад я пришла в эту трудолюбивую семью невесткой. Родители очень добрые, отзывчивые, помогали во всем. Отец работал по хозяйству, а мать готовила еду. Воспитали детей. Теперь они главные советчики для внуков. Мы живем спокойно, красиво», — заметила невестка Резеда апа.

Шарифзян абый всю жизнь трудился, был в движении, не выпускал из рук инструмент. Сейчас он нашел себе интересное занятие. Делает альбомы из красивой бумаги — каких только цветов, узоров, надписей нет в них. Несмотря на слабый слух, память у него отличная. Он сам может за собой ухаживать, ходит по двору и выполняет несложную работу. Помогает ухаживать за садом, вяжет веники, плетет канаты. Читает стихи, которые помнит с юности. В его памяти сохраняется история целой эпохи. Диляфруз апа живет молитвами, благословляет каждого человека.

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Фото предоставлено Лейлой Шигабеевой

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