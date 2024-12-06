«Жизнь прекрасна, когда мы вместе»: супруги из Апастовского района женаты 76 лет

Фото предоставлено Лейлой Шигабеевой

Гиляз и Мансура Миннуллины из села Карамасары Апастовского района Татарстана живут в мире и согласии уже 76 лет. Они единственная пара в истории муниципалитета, которая прожила вместе так долго. Их семейный путь достоин восхищения и подражания, утверждают близкие.

Несмотря на то, что будущие муж и жена учились в одной школе, были знакомы и общались, по-новому они посмотрели друг на друга на свадьбе родственников. С того дня Гиляз не представляет свою жизнь без Мансуры. «Жизнь прекрасна, когда мы вместе», — согласна с супругом Мансура.

Миннуллины подарили жизнь пятерым детям и воспитали их на собственном примере. Сегодня пожилая чета радуется успехам десяти внуков и десяти правнуков.

Супруги ощущают заботу и внимание детей, живут в современном доме, даря окружающим свет и тепло.

«Если бы не воспитали детей правильно, сегодня не видели бы такой заботы и внимания с их стороны. Мы рады, что у нас такие хорошие дети. Сегодня мы уже гордимся внуками и правнуками», — подчеркнули они.

Фото предоставлено Лейлой Шигабеевой

В Год семьи в Апастовском районе в центре внимания семейные пары. По данным районного отдела ЗАГС, в 2024 году 28 пар отметили золотую свадьбу, шесть пар — изумрудную свадьбу, а 16 — алмазную.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что капсулу «Сердце России» передали из Апастово в Кайбицы.

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. Седьмого февраля заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева сообщила, что в Татарстане утвержден соответствующий план мероприятий.