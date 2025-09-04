В Казани в первый день работы мобильных пунктов более 600 человек привились от гриппа

В Казани в минувшую среду начали работать мобильные пункты вакцинации возле станций метро. За первый день 611 человек сделали прививку от гриппа. Об этом сообщает Управление здравоохранения Казани.

Кроме того, 60 человек привились от пневмококковой инфекции.

Напомним, выездные пункты открылись у шести станций: «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья слобода», «Площадь Тукая», «Проспект Победы» и «Дубравная». Режим работы пунктов: ежедневно с 7:30 до 19:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:30. Перед вакцинацией необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Отметим, что в Татарстане вакцинация от гриппа также осуществляется в детских и взрослых поликлиниках, в школах, детских садах и на предприятиях.