news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 4 сентября 2025 16:53

В Казани в первый день работы мобильных пунктов более 600 человек привились от гриппа

Читайте нас в
Телеграм

В Казани в минувшую среду начали работать мобильные пункты вакцинации возле станций метро. За первый день 611 человек сделали прививку от гриппа. Об этом сообщает Управление здравоохранения Казани.

Кроме того, 60 человек привились от пневмококковой инфекции.

Напомним, выездные пункты открылись у шести станций: «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья слобода», «Площадь Тукая», «Проспект Победы» и «Дубравная». Режим работы пунктов: ежедневно с 7:30 до 19:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:30. Перед вакцинацией необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Отметим, что в Татарстане вакцинация от гриппа также осуществляется в детских и взрослых поликлиниках, в школах, детских садах и на предприятиях.

#вакцинация от гриппа #прививка #мобильные пункты #казанское метро #Здоровье #медицина
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов: Символично, что КазНЦ РАН отмечает юбилей в Год защитника Отечества

Минниханов: Символично, что КазНЦ РАН отмечает юбилей в Год защитника Отечества

3 сентября 2025
Театр «Созвездие-Йолдызлык» отправляется в районы Татарстана с проектом «Дороги Победы»

Театр «Созвездие-Йолдызлык» отправляется в районы Татарстана с проектом «Дороги Победы»

3 сентября 2025