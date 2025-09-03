«Можно привиться по пути на работу и учебу»: в Казани открылись пункты вакцинации у метро

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Сегодня у станций метро в Казани заработали пункты вакцинации против гриппа. Любой желающий может сделать прививку прямо в салоне реанимобиля.

Выездные пункты открылись у шести станций: «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья слобода», «Площадь Тукая», «Проспект Победы» и «Дубравная». Каждая станция «прикреплена» к одной из больниц города. Так, у «Козьей Слободы» расположился реанимобиль горбольницы №7.

«У жителей Казани традиционно появилась возможность привиться по дороге на работу, на учебу, в магазин. Наш пункт будет работать столько, сколько позволят погодные условия. Сегодняшний дождь не помеха открытию нашего пункта, народ к нам активно идет», – отметила заведующая эпидемиологическим отделом ГКБ №7 Наталья Шайхразиева.

В мобильном пункте доступны отечественные вакцины против гриппа – «Совигрипп» и «Флю-М». По словам врача, они хорошо зарекомендовали себя против штаммов А и В. Люди старше 60 лет также могут сделать прививку против пневмококковой инфекции.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«Мы защищаем наше население не только от гриппа и пневмонии, но и от гайморита, отита, ларингита, фарингита. В первую очередь должны привиться школьники, студенты, пенсионеры и те, кто по роду своей деятельности общается с большим количеством людей: медики, работники образования, транспорта, торговли, коммунальной и социальной сфер», – объяснила Наталья Шайхразиева.

По словам врача, в прошлом году охват выездной вакцинации на одной машине достигал 300 человек в день. Сегодня в первые часы работы в мобильном пункте у станции «Козья Слобода» привились около 30 человек.

«Народ продолжает прибывать. И неспроста. Прививка дает 99,5% защиты от гриппа. Даже если вы подхватите болезнь, вы перенесете ее легко и без осложнений», – подчеркнула медик.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Перед вакцинацией необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и место жительства.

Режим работы пунктов: ежедневно с 7:30 до 19:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:30.

Напомним, что в Татарстане вакцинация от гриппа также осуществляется в детских и взрослых поликлиниках, в школах и детских садах и на предприятиях.