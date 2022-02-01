60% ВТП Верхнеуслонского района сформировали работающие в Иннополисе компании

Знаковыми событиями 2021 года в Иннополисе стали строительство двух новых технопарков, начало возведения жилого комплекса Ю-1, самые высокие баллы по ЕГЭ среди выпускников Татарстана. О том, с какими проблемами город столкнулся в прошлом году, их решении и планах на 2022-й говорилось на заседании совета Иннополиса, в котором принял участие вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РТ.

«Важными событиями прошлого года стали создание городского совета из семи депутатов, каждый из которых представляет тот или иной экономический блок города, и начало строительства новых объектов: в первую очередь мы ждем ввода в эксплуатацию двух больших технопарков», — рассказал заместитель Премьер-министра РТ.

Ранее он уже упоминал, что два уже действующих технопарка — им. А. С. Попова и Н.И. Лобачевского — заполнены в среднем на 90%. Поэтому вопрос расширения и открытия новых площадок крайне актуален для города.

Мэр Иннополиса Руслан Шагалеев затронул еще одну важную проблему города — нехватку жилья. Для ее решения в 2021 году на территории Иннополиса началось возведение ЖК Ю-1, который рассчитан больше чем на 8,5 тыс. семей. Также в 2021 году город отметился самым высоким средним баллом ЕГЭ в Татарстане — 83,9, а Университет Иннополис вошел в сотню лучших вузов по версии Forbes, заняв в нем 12-е место.

По его словам, в прошлом году Иннополис перечислил в консолидированный бюджет Татарстана 1,4 млрд рублей налогов. В то же время ОЭЗ «Иннополис» была признана наиболее эффективной экономической зоной технико-внедренческого типа в России.

Также Шагалеев поблагодарил жителей Иннополиса за неравнодушие к экологии города. За прошедший год благодаря их активности было собрано и сдано в переработку 18,9 тонны вторсырья.

В 2022 году в городе запланировано возведение и открытие ряда социальных и научных объектов, в том числе частной лаборатории, школы, детского сада, а также проведение комплексного озеленения и реконструкции Квантового Бульвара, ряда других мероприятий.

Участвовавший в заседании глава Верхнеуслонского района Марат Зиатдинов рассказал, что в 2021 году ВТП муниципалитета составил 22 млрд рублей, причем 60% его приходится на компании, ведущие деятельность в Иннополисе.

«Иннополис для района — это развитие в современном формате и создание новых высокооплачиваемых рабочих мест. Задачи команды города — своевременное реагирование на обращения граждан и создание комфортной среды для проживания, работы и развития жителей и гостей города», — поделился он.