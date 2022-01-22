Технопарки Иннополиса заполнены более чем на 87%

Технопарки «Попов» и «Лобачевский», расположенные в Иннополисе, заполнены на 95 и 87% соответственно. Об их работе и как стать резидентом ОЭЗ «Иннополис» в интервью Андрею Кузьмину для телеканала «Татарстан 24» рассказал вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов.

По его словам, оставшиеся 5% в технопарке имени Попова забронированы. Общая площадь его территории составляет 45 тыс. кв. метров.

«Всегда будет какой-то процент тех, кто съезжает: например, не пошло дело, решили переконвертироваться. Кто-то, наоборот, расширяется. Вот сейчас один российский банк, который входит в десятку крупнейших в стране и имеет в Иннополисе центр разработки, существенно увеличивает площади в технопарке», — поделился подробностями заместитель Премьер-министра РТ.

Он напомнил, что второй технопарк — имени Лобачевского — появился в Иннополисе год назад. За это время резиденты заняли уже 87% его территории, несмотря на строгий отбор, который проводится при приеме компаний.

«Суммарно у нас трудятся 303 компании, из них 125 резидентов, 48 партнеров и 130 стартапов», — рассказал Шайхутдинов.

Он отметил, что до приема в состав резидентов компания рассматривается на экспертном, а затем наблюдательном совете, возглавляемом Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

«Для нас важно, чтобы компании были продуктовыми и имели собственную консолидированную бухгалтерскую отчетность, — перечислил вице-премьер. — Существует набор численных показателей, которые мы, как субъект, обязаны выполнять. Это рабочие места, инвестиции, налоги, бюджетная эффективность. Мы должны учитывать доходы, которые уплачиваются как в федеральную часть бюджета, так и в республиканскую консолидированную часть, чтобы окупить инвестиции, вложенные в Иннополис».