Шайхутдинов: В Иннополисе закончились и таунхаусы, и арендное жилье

С приростом населения в Иннополисе появилась проблема нехватки жилья. Об этом в интервью Андрею Кузьмину для телеканала «Татарстан 24» рассказал вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов.

Он сообщил, что жилищный фонд города можно разделить на две части: арендное жилье — свыше 1,5 тыс. квартир, а также 400 таунхаусов в коттеджном поселке «Зион-1».

«Вторая очередь была сдана в декабре и сдается сейчас очередями. Вот это тоже порядка 300 квартир. Но они все закончились — и в арендном жилье, и в Зионе», — заметил заместитель Премьер-министра РТ.

Шайхутдинов отметил, что к 2023 году планируется возвести первую очередь нового жилого микрорайона «Ю-1». В настоящее время проект получил одобрение руководства Татарстана.

«Мы очень, конечно, ждем жилья. Есть проект под руководством республики. Одобрено начало строительства, в первую очередь многоквартирного жилья», — заявил он.

Проект позволит обеспечить жильем более 8,5 тыс. новых жителей Иннополиса.