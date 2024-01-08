news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 8 января 2024 17:54

58 регионов России передали подписи в поддержку Владимира Путина на выборах

Скопировать ссылку

58 регионов представили документы в поддержку самовыдвижения Президента России Владимира Путина на выборы-2024. Об этом сообщается на сайте кандидата на должность главы государства.

Сегодня подписные листы в Москву были направлены из 13 субъектов: Татарстана, Башкирии, Марий Эл, Мордовии, Чувашии, Удмуртии, Ульяновской, Кировской, Оренбургской, Саратовской, Пензенской и Самарской областей, Пермского края. В общей сложности, как сообщал «Татар-информ», в поддержку самовыдвижения Путина собрано более 1,3 млн подписей, однако подсчет и выборка продолжатся до конца января.

«Необходимый минимум собранных подписей для предоставления в ЦИК — 300 тысяч», — говорится в сообщении.
Напомним, что выборы Президента России продлятся три дня — с 15 по 17 марта 2023 года.

читайте также
России нужен сильный лидер: как встретили в Москве подписи за Путина из Татарстана
России нужен сильный лидер: как встретили в Москве подписи за Путина из Татарстана
#президентские выборы
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100