4 ноября общественный транспорт в Казани будет работать по графику выходного дня

Завтра, 4 ноября, общественный транспорт Казани будет работать по графику выходного дня – с увеличенным интервалом движения. Это связано с празднованием Дня народного единства, сообщает пресс-служба мэрии города.

Кроме того, в этот день часть автобусов изменит схему движения из-за проведения крестного хода. В частности, по новым схемам будут курсировать маршруты №№22, 28, 28а и 89. Кроме того, на центральных улицах ограничат движение транспорта в период с 7.00 до 13.00.